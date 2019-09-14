Konya'da kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çevreli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreli Sokak üzerinde seyir halinde olan Bilal S. idaresindeki 42 ASB 08 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Salih S. idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilal S. ile kamyonetin içerisinde bulunan Orhan C. ve yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bilal S. Konya Numune Hastanesine diğer yaralılar ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu Noura Aldeenşuahw kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü Bilal S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından hafriyat kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA