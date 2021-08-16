Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Meryem Kılıç (40), Fatmanur Kılıç (16), Mehmet Kılıç (17), Amine Kılıç (4), Hatice Bilge Koç (3) ve Saliha Kabadayı yaralandı.

Recep Yalçın (61) idaresindeki 42 U 7350 plakalı kamyonet, D-300 kara yolunda kavşakta Kozağaç Mahallesi'ne dönmek istediği sırada, Konya'dan Afyonkarahisar'a gitmekte olan Emine Koç (31) yönetimindeki 34 GC 9328 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Konya 'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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