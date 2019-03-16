Son Dakika Haberleri: Konya'da Kamyonet Tabelaya Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'da Kamyonet Tabelaya Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

47 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde tabelaya çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandıMahfuz Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı.

Konya'da Kamyonet Tabelaya Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde tabelaya çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Mahfuz Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanife Atalay (44), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Yeniköy Mahallesi, Akşehir, Konya, Güncel
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