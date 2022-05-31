Konya'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

31.05.2022 22:51
Konya'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Durmuş Doğan (52) idaresindeki 70 FF 249 plakalı kamyon, Konya- Ankara kara yolu Öğretmenevleri Kavşağında Mustafa Kemal Güler (24) yönetimindeki 16 Y 1093 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Kemal Güler, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Durmuş Doğan, Kemal Güler, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika


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