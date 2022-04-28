Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

28.04.2022 18:01

Konya'da park halindeki kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Konya'da park halindeki kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize sanayi bölgelerindeki kamyonlardan 7 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliden birinin Ö.A. olduğunu belirledi.

Yakalanan Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika


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