Konya'da Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi - Son Dakika

Konya'da Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi

Son Güncelleme: 23.09.2023 10:45

Konya'da bir işçi, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İşçi, kamyonun kapısına tutunup gitmek isterken dengesini kaybederek düştü ve kamyonun altında kaldı. Kazada hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni otopsi için hastaneye götürüldü.

KONYA'da, halde çalışan Hamza Ergin (27), kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi, Toptan Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Hamza Ergin, çalıştığı halden dışarı çıkan Muammer Eker'in (58) kullandığı 42 ACD 132 plakalı kamyonun sağ kapı koluna tutunup, bir ayağını da basamağa koyarak nizamiye kapısına kadar gitmek istedi. Ancak bu sırada eli kayan Ergin, birkaç adım atıp bu kez aynadan tutunmak isterken düşüp, kamyonun altında kaldı. Durumu fark etmeyen sürücü Eker de bir süre yoluna devam etti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Eker, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ergin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Konya, Polis, Kaza, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Konya'da Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi - Son Dakika


Son Dakika
11:10 A Milli Takım'da Montella'nın yardımcısı Tuğberk Tanrıvermiş oluyor
10:52 Yüzde 500 artış ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirdi
10:49 Seda Sayan'ın takipten çıkardığı dostu Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Emekli zammı ekim ayında Meclis'e gelecek
09:55 Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor
09:38 Sosyal medya paylaşımları nedeniyle aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi tutuklandı
09:34 Trafikte sözde uygulama yapan Maltepesporlu futbolcuyu polisler evinden aldı
09:23 Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine ''Yaşlandın'' diyenlere sahada cevap verdi
09:01 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 ildeki operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı
08:57 Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 11:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement