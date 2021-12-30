Konya'da kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Celal Pala idaresindeki 42 V 8404 plakalı süt kamyonu, Talatpaşa Mahallesi Ömer Halis Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Doğan Ergül'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.
Doğan Ergül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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