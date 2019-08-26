Son Dakika Haberleri: Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı
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Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı

8 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 48 K 7646 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat Ceylan (26), Ereğli-Konya kara yolunda yakıtın bitmesi üzerine yoldan geçen 27 ACC 134 plakalı Erhan Mençuk (32) idaresindeki kamyonu durdurdu.

Halatla bağlanan otomobile Ereğli Şeker Fabrikası karşısında, 31 K 4301 plakalı Ahmet Şimşek (39) idaresindeki tır arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki sürücü Ceylan ile Hediye Ulutaş (54) ve Redife Dinçcan (54) hayatını kaybetti, Evin Ulutaş (17) ile tır sürücüsü Şimşek yaralandı.

Otomobilde sıkışan Evin Ulutaş itfaiye ekiplerinin çabası sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen otomobildeki ailenin, bir süre önce Konya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren bir akrabalarının Şanlıurfa'daki cenaze töreninden döndüğü öğrenildi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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