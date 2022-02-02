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Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

02.02.2022 15:13

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, kanalizasyona düşen köpek yavrusu, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, kanalizasyona düşen köpek yavrusu, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Horozluhan Mahallesi Süha Sokak'ta vatandaşlar, kanalizasyondan köpek sesi gelmesi üzerine durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ekipleriyle yürüttüğü ortak çalışmada, kanal görüntüleme cihazıyla köpek yavrusunun yerini belirledi.

Kepçeyle yapılan kazının ardından hayvan, kanalizasyondan çıkarıldı.

Köpek, hayvan ambulansı Canbulan'daki ilk müdahalenin ardından, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Konya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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