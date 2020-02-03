Konya'da kandırdıkları kadının para ve bileziğini çalan 3 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Konya'da, kendilerini banka görevlisiymiş gibi gösterip kandırdıkları yalnız yaşayan kadının çantasındaki bilezik ve parasını çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanhisar ilçesi Kemer Mahallesinde tek başına yaşan 63 yaşındaki Nezihe Ş'nin kapısını çalan iki kişi, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı, maaşını eksik aldığını öne sürerek kimliğini görmek istediklerini söyledi.

Kimliğini almak için içeri giren kadının peşinden giden şüphelilerden biri, çantada bulunan 10 bin 200 lira ile yaklaşık 12 bin lira değerindeki bileziği çaldı. Dışarı çıkan şüpheliler, eve geldikleri otomobille kaçtı.

Nezihe Ş'nin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine, Ereğli ilçesine doğru gittiği saptanan otomobil, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Ekipler, araçtan indirilen K.U (33), İ.D (42) ve V.A'yı (41) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda kadına ait para ile altın bilezik ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, K.U. ve V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.