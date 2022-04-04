Konya'da Kanser Tarama Tırı 31 ilçeyi kadınlar için gezecek - Son Dakika

Kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemi bilinci altında Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Tarama Tır'ları hazırlandı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesi hizmet verecek olan tırlar, Konya'nın 31 ilçesinde kadınlar için gezecek.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 90 bin kişi kanser yüzünden hayatını kaybediyor, bu ölümlerin 3'te 1'ini erken teşhis ile engellemek için Sağlık Bakanlığı, kanserle mücadele alanındaki çalışmaları her geçen yıl arttırıyor. Erken teşhis oranını artırabilmek ve illere bağlı olan en uzak mahallelere ulaşabilmek için mobil kanser tarama merkezleri olarak kullanılacak tırlardan birisi ise Konya'ya gönderildi. Meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramasının yapılan tırın ilk durağı Meram ilçesinde bulunan 38 Nolu Gülten Öten Aile Sağlığı Merkezi olan kanser tarama tırına ise mahalleli tarafından yoğun ilgi gördü. Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki heyet Kanser Tarama Tırını ve Aile Sağlık Merkezindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

"Kadınlara yönelik bu hizmetin çok kıymetli"

Tır içerinde incelemelerde bulunan Vali Vahdettin Özkan, "Kanser Haftası vasıtasıyla bugün güzel bir faaliyet icra ediliyor. Seyyar kanser tarama aracıyla KETEM'de görevli olan arkadaşlar esasen kırsal alanda, uzak yerleşim birimlerinde hem tıbbi teknolojik cihazları, hem en nitelikli personeliyle önleyici tedbir çerçevesinde kanser taramalarını yaparak kırsal kesime çok nitelikli Avrupa standartlarının üzerinde bir hizmet sunumunu gerçekleştiriyor. Kadınlara yönelik bu hizmetin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten günümüzde artık bu hizmetlerin etkin, yaygın bir şekilde hastalık belki daha zor etmeden ya da çok ilerlememişken tespit edilmesi hekimlerimizin ifadesiyle çok daha önleyici bir ve sonuç odaklı bir faaliyet olarak gözükmektedir. KETEM faaliyetleri genel olarak Sağlık Bakanlığımızın özellikle bu kanserle mücadele stratejisi çerçevesinde hem oluşturulan organizasyon olarak çok iyi bir imkan kabiliyete ulaştı. Hem yaygınlık açısından iyi noktadayız. Hem de tıbbi teknolojik cihazların sağlanması yönüyle avantajlı durumdayız. Hele ki seyyar bir şekilde bu araçların İl Sağlık Müdürlüğünün emrine verilerek vatandaşımızın hizmetine erişimini etkinleştirmek, yaygınlaştırmak çok daha kıymetli bu yönde bizim burada hem sağlık personelimize de hassaten teşekkür ederiz" dedi. - KONYA