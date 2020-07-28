Konya'da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz - Son Dakika

Konya'da kapalı otoparklar, Kurban Bayramı dolayısıyla, 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bayram sonuna kadar ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kapalı otoparkların Kurban Bayramı öncesi ve bayramda ücretsiz olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesine ait, Konevi, Zindankale, İplikçi, Mevlana ve Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı kapalı otoparkları 29 Temmuz Çarşamba sabahından itibaren bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Konyalı vatandaşlar ayrıca büyükşehir belediyesine ait tüm yol üzeri ve açık otoparklarından da arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek."