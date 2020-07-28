Konya'da kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla, bünyesinde hizmet veren kapalı otoparkları, 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bayram sonuna kadar ücretsiz olarak Konyalı vatandaşların hizmetine sunacak.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait kapalı otoparklar Kurban Bayramı öncesi ve bayramda ücretsiz olacak. Vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesine ait; Konevi, Zindankale, İplikçi, Mevlana ve Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı kapalı otoparkları 29 Temmuz Çarşamba sabahından itibaren bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Konyalı vatandaşlar ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait tüm yol üzeri ve açık otoparklarından da arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek. - KONYA