KONYA'DA KAR ESARETİ - Son Dakika
Üye Girişi

KONYA'DA KAR ESARETİ

11.03.2022 11:39

KONYA'da gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 04.00 ile 09.00 saatleri arası kenti komşu illere bağlayan 7 kara yolu ulaşıma kapandı.

KONYA'da gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 04.00 ile 09.00 saatleri arası kenti komşu illere bağlayan 7 kara yolu ulaşıma kapandı. Otobüsler Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletildi. Yolculardan bazıları ise terminalde yerde ve masa üzerinde uyudu.

Kent genelinde dün gündüz saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisi artırdı. Yağış ve buzlanma nedeniyle başta kent merkezindeki Meram, Selçuklu ve Karatay ilçeleri olmak üzere toplam 26 ilçede bugün eğitime ara verildi. Konya'yı komşu illere bağlayan 7 kara yolu saat 04.00 ile 09.00 arası ulaşıma kapatıldı.

YERDE UYUDULAR

Otobüsler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletildi. Yolculardan bazıları, terminalde yerde veya buldukları masanın üzerinde uyudu. Saat 09.00'dan itibaren güzergahlardaki kar, tipi ve buzlanma şartlarına göre kontrollü olarak Karayolları ve polis ekipleri eşliğinde araçların geçişlerine izin verildi. Sadece Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisindeki hava şartları nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin verilmedi.

6 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Konya Valiliği talimatı ve koordinasyonunda olumsuz hava şartları nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yaklaşık 6 bin personel ve 2 bin araçtan oluşan çalışma grubu oluşturuldu. Çağrı merkezine yapılan 288 vaka ihbarından 246'sı sonuçlandı, 42'sinin de sonuçlanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin kişiye kumanya ve çorba dağıtıldı.

Ilgın- Derbent yolu Alaçayır mevkisinde kar ve tipi nedeniyle saat 00.30 sıralarında araçta mahsur kalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Altınekin ilçesinde yolda mahsur kalan 2 araç da jandarmanın müdahalesiyle kurtarıldı.

KONYA'DA KAR ESARETİ
KONYA'DA KAR ESARETİ
KONYA'DA KAR ESARETİ

YORUMLAR
500
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı (2) Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı (2) Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

Tragger, Konya, Saat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA KAR ESARETİ - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:47:14. #1.11#
SON DAKİKA: KONYA'DA KAR ESARETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement