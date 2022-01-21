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Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Son Dakika

Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor

21.01.2022 10:32
Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar yağışı ve soğuk havalar hayatı etkilerken, ziyaretçilerin uğrak yeri olan mesire alanlarından Kuğulu Park manzarasıyla görsel bir şölen sunuyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar yağışı ve soğuk havalar hayatı etkilerken, ziyaretçilerin uğrak yeri olan mesire alanlarından Kuğulu Park manzarasıyla görsel bir şölen sunuyor.

Seydişehir ilçesinde son bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı etkiliyor. Kar yağışı sebebi ile geçtiğimiz hafta ve bu hafta içerisinde sık sık ilçedeki okullar tatil edilirken, bölgenin en gözde mesire alanı olan Kuğulu Park'ta ise kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının durması sonrası açan güneş ile birçok kişi Kuğulu Park'a akın etti. Parka gelenler bir yandan hatıra fotoğrafı çektirirken, bir yandan da yanlarında getirdikleri yiyeceklerle havuzda bulunan ördek ve kazları besledi.

Güneşin açmasıyla birlikte arkadaşlarıyla birlikte parka gelerek hayvanları besleyen Mert Can, "Bölgenin en güzel yerine geldik. Burada hayvanları besledik, çok güzel bir manzara var" dedi.

İlçeye torunları ve çocuklarını görmek için gelen Ahmet Dönme de, " Karaman'dan torunları ziyarete geldik, onları gezdiriyoruz. Burada bulunan hayvanlar için biraz buğday getirdik, onları verdik" diye konuştu.

1825 rakımlı Alacabel'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

Öte yandan, yüksek kesimlerde yaklaşık 2 metreyi bulan kar sebebi ile Seydişehir- Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Özellikle Antalya yolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yoğun kar ve tipi sonrası ulaşımda aksamaların meydana geldiği Seydişehir-Antalya karayolunda kar küreme ve yol açma çalışmaları da devam ediyor.

(İsmail Sünbül-İHA)

Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor
Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor
Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor
Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Son Dakika


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