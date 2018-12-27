Konya'da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

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Hayvansever Kadın, Tepkilere Rağmen Bahçesinde 16 Köpek Besliyor

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak