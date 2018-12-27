Son Dakika Haberleri: Konya'da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Konya'da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

58 dakika önce

Konya'da kar manzarası havadan görüntülendi Kar yağışıyla kentin büyük bölümü beyaza bürünürken, soğuk hava etkisini sürdürüyorKONYA - Konya'da dün etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Konya'da kar manzarası havadan görüntülendi
Kar yağışıyla kentin büyük bölümü beyaza bürünürken, soğuk hava etkisini sürdürüyor

KONYA - Konya'da dün etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Havadan görüntülenen şehir beyaz güzelliğiyle dikkat çekerken, soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da da etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kent merkezi ve ilçelerde dün kar yağdı. Kar yağışının ardından kent merkezinde termometreler eksi 4'ü gördü. Şehir merkezinde temizlik çalışmalarının ardından caddelerde ve kaldırımlarda kar kalmazken, soğuk havanın gelişiyle dışarı çıkarken tedbirli olan vatandaşlar eldiven, şapka ve atkılarla soğuktan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar Konya'nın kışının da yazının da güzel olduğunu belirtti. Ziyaret için Mevlana Müzesine gelen turistler de Mevlana Meydanında fotoğraf çektirdi. Hükümet Meydanında güvercinler için buğday satan Afganistan uyruklu Muhammed Davud soğuk havada güvercinleri besledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan, kar ile beyaz örtüye bürünen kent merkezinde bulunan Dere Mahallesinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Havadan görüntülenen beyaz örtü, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:48 Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Kar, Genel
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