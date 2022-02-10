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Konya'da kar nedeniyle geceyi otogarda geçiren yolculara yemek ikramı - Son Dakika

Konya'da kar nedeniyle geceyi otogarda geçiren yolculara yemek ikramı

10.02.2022 13:05
Konya'da kar nedeniyle geceyi otogarda geçiren yolculara yemek ikramı

Konya'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsler yola çıkamadı, geceyi otogarda geçiren yolculara kumanya ikram edildi.

Konya'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsler yola çıkamadı, geceyi otogarda geçiren yolculara kumanya ikram edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla akşam saatlerinde çevre illerin kara yolları ulaşıma kapatıldı.

Bu nedenle Konya Otogarı'nda gece saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, geceyi otogarda geçiren 2 bin 500'ün üzerinde yolcuya, çorba ve kumanya dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Terminaller Şube Müdürü Rafet Baştürk, AA muhabirine, otogarda misafir edilen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Otogardaki yoğunluğun devam ettiğin aktaran Baştürk, "Akşam saatlerinden beri çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Şu ana kadar 6 bin 150 kişiye çorba, 4 bin kişiye kumanya, meyve suyu ve kek dağıttık. Akşam olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde otogarda kalacak yolcular için kumanya hazırlığı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Baştürk, tüm yollar açılana kadar, ilçelerdeki otogarlar da dahil bekleyen vatandaşlara yemek ve kumanya ikram etmeye devam edeceklerini belirtti.

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Büyükşehir Belediyesi, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kar nedeniyle geceyi otogarda geçiren yolculara yemek ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da kar nedeniyle geceyi otogarda geçiren yolculara yemek ikramı - Son Dakika
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