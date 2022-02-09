KONYA'DA KAR NEDENİYLE KOMŞU İLLERLE KARA YOLU BAĞLANTISI KESİLDİ - Son Dakika

KONYA'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti komşu illere bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya kara yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

Konya'da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Isparta kara yolunda ise TIR, otobüs ve kamyonların geçişine izin verilmedi. Kentte sadece Konya- Karaman kara yolu ulaşıma açık tutuluyor. Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

21 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi. Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşıma sistemle eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.