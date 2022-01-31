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Konya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Konya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

31.01.2022 15:02
Konya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Yalıhüyük İlçesi Gölcük Yaylası'nda yaşayan Seyfi Ak, Müşerref ve Havva Hasırcı ile Kadriye Boran, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde yaylada mahsur kaldı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden kurtarma çalışmaları için destek istedi.

Harekete geçen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karda yaklaşık 8 kilometrelik yayla yolunu rotatif kar püskürtme aracıyla açmak için yoğun çaba harcadı.

Yaylaya ulaşan ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

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Büyükşehir Belediyesi, Yalıhüyük, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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