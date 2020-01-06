Konya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı.
Hüyük'te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yüksekliğinin 20 santimetreyi aştığı ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda bazı güçlükler yaşanıyor.
Başlamış Mahallesi'nden ilçe merkezine taşımalı eğitim gören 6 öğrenciyi taşıyan servis, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine Hüyük Belediyesi ekipleri, arazi aracıyla bölgeye gitti.
Burada arazi aracına nakledilen öğrenciler, daha sonra evlerine ulaştırıldı.