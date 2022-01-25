KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR - Son Dakika

KONYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Hava yolu ulaşımında ise İstanbul seferini yapan uçaklar iptal edildi. Yağan karın kenti beyaza bürümesiyle güzel görüntüler de oluştu.

Kentte gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle bazı çevre yollarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti diğer illere bağlayan yollarda da polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor. Konya'yı Adana'ya ve Isparta'ya bağlayan yollarda TIR'ların, Konya- Antalya kara yolunda ise TIR ve otobüslerin geçişine izin verilmiyor. Konya Havalimanından İstanbul gidecek uçakların da seferleri iptal edildi. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı güzel görüntüler de oluşturdu. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Konya'da meteoroloji verilerine göre en fazla kar, 1.5 metre yükseklikle Bozkır ilçesi Sorkun Yaylasına yağdığı belirlendi. Geçen pazar günü çığ düşen Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise kar kalınlığının 1 metre olarak ölçüldü.