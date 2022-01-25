Konya'da kamu çalışanlarına saat 15.30'dan itibaren idari izin verildi - Son Dakika

Konya Valiliği, devam eden kar dolayısıyla, saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."