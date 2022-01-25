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KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR - Son Dakika

KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR

25.01.2022 21:35

Konya'da, kenti Antalya'ya bağlayan karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir'den itibaren araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya'da, kenti Antalya'ya bağlayan karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir'den itibaren araçların geçişine izin verilmiyor. Polis, Marangozla kavşağında önlem alıp, araçların geçişine izin vermedi.

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte karla mücadelenin 3 bin 473 personel ve 1028 araçla devam ettiğini belirtti. Özkan, şunları söyledi:

"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizden koordine edilen ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına; ulaşım- altyapı, arama- kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, enerji, nakliye, haberleşme, barınma, teknik donanım ve ikmal, gıda, tarım ve hayvancılık gruplarında 12 çalışma grubu, 3 bin 473 personel ve 1028 araç ile devam etmektedir.

İl genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, trafiğin rahatlamasını ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlamak amacıyla şehrimizin her köşesinde karla mücadele ekiplerimiz gece- gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar. İlimizin her noktasında karla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş bulunuyoruz. Olumsuz hava koşullarına karşı mücadele eden ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için fedakarca 7/24 görevini titizlikle ifa eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Özkan, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR
KONYA'DA KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR

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Seydişehir, Antalya, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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