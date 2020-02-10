Konya'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Kestel Barajı mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Konya'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, System.String[]

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Kestel Barajı mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, gezmek için gittikleri Kestel Barajı mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine AFAD ekiplerinin olay yerine ulaştığı aktarılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, jandarma ve Kadınhanı Belediyesinin de vermiş olduğu destekle Konya AFAD koordinesinde arama kurtarma ekiplerince mahsur kalan 3 vatandaşımız kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kadınhanı, Kestel, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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