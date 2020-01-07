Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyorKONYA'da yoğun kar yağışı ve tipi, kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

KONYA'da yoğun kar yağışı ve tipi, kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayollarında ulaşımın aksamasına neden oldu. Her iki karayolu da zaman zaman geçici olarak ulaşıma kapatılırken, zincirsiz, kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların yola devam etmesine izin verilmiyor. Bekleyen TIR ve kamyon nedeniyle de metrelerce kuyruk oluştu.

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti olumsuz etkiliyor. 7 ilçede bugün eğitime ara verilirken, kenti çevre illere bağlayan karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve buzlama çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Özellikle kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayolunda ise sürücüler, zor anlar yaşadı. Konya-Isparta karayolunda Hanönü ve Kızılören mevkilerinde trafik zaman zaman durdu. Alacabel mevkiinde karın 1 metre yüksekliğe ulaşması nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Konya- Antalya karayolu tekrar açıldı. Ancak bazı bölgelerde TIR ve kamyonların geçişine zaman zaman izin verilmiyor. Bekleyen TIR ve kamyon nedeniyle de metrelerce kuyruk oluştu.

Konya'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Antalya, Isparta, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
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