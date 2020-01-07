Konya'da kar ve tipi, ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Konya'da kar ve tipi, ulaşımı aksattı

7 saat önce

KONYA'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kentin Antalya ile Isparta'ya bağlandığı yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Konya'da kar ve tipi, ulaşımı aksattı, System.String[]

KONYA'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kentin Antalya ile Isparta'ya bağlandığı yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların sürücülerine geçiş izni vermedi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Konya'da, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Eğitime 7 ilçede ara verilirken, kenti çevre illere bağlayan yollarda, ulaşımda aksama meydana geldi. Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik polisleri de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların sürücülerine geçiş izni vermedi. Özellikle kenti Antalya ve Isparta'ya bağlayan yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Konya- Isparta yolunda, Hanönü ve Kızılören mevkilerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Alacabel mevkisinde kar kalınlığı, 1 metreye ulaşırken, bu sabah ulaşıma kapanan Konya- Antalya yolu, yapılan çalışma sonucu tekrar açıldı. Bazı bölgelerde geçiş izni verilmeyen TIR ve kamyonların bekletilmesi nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.?


Isparta, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
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