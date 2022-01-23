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Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

23.01.2022 15:30
Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Konya'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kenti çevre illere bağlayan karayolları ulaşıma kapandı.

Konya'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kenti çevre illere bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından Konya- Antalya yolu hariç diğer karayollarında araçların geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.

Dün akşam saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Karaman karayolları tüm araçların ulaşımın çift taraflı olarak kapatıldı. Sabah saatlerinde karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonrası 16 saatten fazla kapalı kalan Konya-Ankara, Adana, Aksaray, Karaman Afyonkarahisar ve Isparta karayollarında kontrollü olarak araçların geçişi sağlanırken, Antalya karayolunda ise araç geçişlerine izin verilmediği öğrenildi.

Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Muhammet Koçak, "Ankara'ya gideceğiz de yollar kapalı. Hazırlıksız yakalandık. Dün geldim, bugün geri dönecektim. Yol kapalıysa geri döneceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

Bünyamin Karabulut da, "Ankara'ya doğru gidiyorum ama gördüğünüz gibi yol izin vermiyor. Burada kaldık. Keşke açılsa, bir an önce gitsek. İşimiz var, bir türlü gidemedik. Umarım karayollarımız çalışır ve hızlı bir şekilde yolları açar, biz de yola revan oluruz diyelim" ifadelerini kullandı.

Altınekin ilçesine gitmeye çalışan Sedat Gür ise, dün Konya'ya geldiklerini fakat yolda kaldıklarını belirterek, yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Konya-Antalya karayolunu ulaşıma açabilmek için karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - KONYA

Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

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Tragger, Ankara, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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