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KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika

KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

21.12.2021 10:07

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Şu an itibariyle bölgemizde kuraklık tehlikesi bir nebze olsun ortadan kalktı. Nisan ve mayıs aylarında gerçekleşecek yağışlar, beklenilen seviyede olursa bu sene kuraklığı atlatmış oluruz. dedi.

Konya'da geçen cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve 2 gün süren kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Yağışlar en çok Konya Ovası çiftçisinin yüzünü güldürdü. Yağan karın ekilen ürünlere yetişmesine katkı sağlayacağını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Ovada şu an bereket oldu. Yağışlar lokal bir yağış. Bazı ilçelerimizde yağışlar olmadı. Yağış olan ilçelerde de çok iyi oldu. Toprak hiç yağmur görmeden çok iyi bir yağışıyla karşılaştı. Toprak donmadan karda yağınca şu anda toprak çalışıyor. dedi.

KURAKLIK BİTTİ

Yağışların bu şekilde devam etmesi halinde kuraklığın sona erdiğini ifade eden Kavuneker, şunları söyledi

"Şu an itibariyle bölgemizde kuraklık tehlikesi bir nebze olsun ortadan kalktı. Nisan ve mayıs aylarında gerçekleşecek yağışlar, beklenilen seviyede olursa bu sene kuraklığı atlatmış oluruz. Bunun yanında da mart ayı itibariyle gübreleme başlayacak. Ama şu an gübre fiyatları çok fahiş fiyatlara çıktı. ya gübre ithal edilip getirilecek TMO kanallarıyla Tarım Kredi Kooperatifleri kanallarıyla çiftçiye verecek ya da gübre iyi bir destek verecek, gübreyi çiftçi atacak. Eğer çiftçi gübreyi atamazsa verim düşüklüğü devam edecek. Kar tarlanın üzerine yorgan oldu. Kar ülkemiz ve dünya için en iyi nimettir. Hem yer altı suları için hem meralar için her şey için hem de hastalıklar için kar bir nimettir. Şu an itibarı ile kuraklık görünmüyor.

REKOLTE KAYBI YÜZDE 30'A DAYANDI

Geçtiğimiz dönemde kuraklık ve yağışın olması nedeniyle rekolte kaybına dikkat çeken Kavuneker, Geçtiğimiz yıllarda yıllık rekolte 2,5 milyon tondu. Bu yıl yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle rekolte kaybı yaklaşık olarak yüzde 30 düşerek yıllık 2 milyon tona düştü. dedi.

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ LAZIM

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle çok zorlandıkları belirten çiftçi Mehmet Çavdarcı (22), Kar yağışının öncesinde yağmur yağdı. Daha sonrasında 50-60 santimetre bir kar yağışı geldi. İnşallah arkası gelecek. Memnunuz şükür bir sıkıntımız yok. Bahar ayında ise aynı yağışlar olursa çok güzel olur. Barajlar inşallah dolar. Yeraltı sularımız da dolsun çünkü herkes kuyulardan kullandı. İnşallah bu kar onları da besleyecek. dedi.

KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Mayıs, Nisan, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DA KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika
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