Son Dakika Haberleri: Konya'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Konya'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

1 saat önce

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor, System.String[]
Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarını, esnaflar da işyerinin önünü temizledi.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve bir çok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı birlikte birçok ilçe ve kent merkezinde okullar tatil edildi. Sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Mevlana Müzesi de beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, araçlarını temizledi. İşyerini açan esnaf ise dükkanlarının önünü açarak temizlik yaptı. Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, "Bu berekete ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Sabah, Konya, Kar, Güncel
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