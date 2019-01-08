Konya'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor
1 saat önce
Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Konya
'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah
saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarını, esnaflar da işyerinin önünü temizledi.
Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve bir çok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı birlikte birçok ilçe ve kent merkezinde okullar tatil edildi. Sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Mevlana
Müzesi de beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, araçlarını temizledi. İşyerini açan esnaf ise dükkanlarının önünü açarak temizlik yaptı. Kar
yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, "Bu berekete ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:07 Kaynak: İHA
Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi