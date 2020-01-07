Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu - Son Dakika

Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.

Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Hisarlık mahallesindeki Emine İlhan'a ait mandıranın çatısı çöktü.

Çatıdan kopan demir parçalar altında kalan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde gelerek incelemelerde bulundu, rapor tuttu.

Mandıra sahibi Emine İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçük nedeniyle, mandırada bulunan süt sağma ve yem karma makinası ile 330 metrekare kapalı alanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yaşanan afet dolayısıyla devletimizden yardım bekliyoruz. İşletmemiz büyük zarar gördü." dedi.

Hisarlık, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
22:40 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
22:40 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:39 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika
22:39 Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:38 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:51:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]