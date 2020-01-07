Konya'da kar yağışı nedeniyle çatısı çöken mandırada 6 hayvan telef oldu - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Hisarlık mahallesindeki Emine İlhan'a ait mandıranın çatısı çöktü.

Çatıdan kopan demir parçalar altında kalan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde gelerek incelemelerde bulundu, rapor tuttu.

Mandıra sahibi Emine İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçük nedeniyle, mandırada bulunan süt sağma ve yem karma makinası ile 330 metrekare kapalı alanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Yaşanan afet dolayısıyla devletimizden yardım bekliyoruz. İşletmemiz büyük zarar gördü." dedi.