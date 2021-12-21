Konya'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına jandarmadan yardım eli - Son Dakika

Konya'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına, jandarma ekiplerince yiyecek dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Hadim-Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama temin etti.
Ekipler, ilçeye bağlı Çiftepınar Mahallesi ile Yerköprü Şelalesi civarındaki sokak hayvanlarına temin edilen mamaları dağıttı.
Kaynak: AA
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