Konya'da kar yağışı sürüyor - Son Dakika

Konya'da kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinden beri kar yağışının devam ettiği şehir merkezi beyaza büründü.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için kente gelen yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'nın fotoğraflarını çekti.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Beyşehir ve Derbent ilçelerinde de kar yağışı sürüyor.