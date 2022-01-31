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Konya'da kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika

Konya'da kar yağışı yeniden başladı

31.01.2022 20:26

Konya'da kar yağışı yeniden başladı Kent genelinde bazı yollarda tırların geçişine izin verilmiyor Konya'da gece yarısı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Konya'da kar yağışı yeniden başladı

Kent genelinde bazı yollarda tırların geçişine izin verilmiyor

KONYA - Konya'da gece yarısı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde sisin de etkili olduğu kentte bazı yollarda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya'da kar yağışı gece yarısı başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı kentte halen etkisini sürdürürken şehir beyaza büründü. Yüksek kesimlerde sisin de etkili olduğu Konya'da özellikle kara yollarında polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekipleri yollarda kar kürüme çalışması yaparken, kara yolları ekipleri de şehirler arası yollarda yol açma çalışması yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde bazı araç sürücüleri trafikte seyretmekte güçlük çekti. Halen etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Konya - Afyonkarahisar, Konya - Beyşehir karayollarında çekici ve benzeri araçların geçişine izin verilmiyor. Otomobil sürücülerini de bir bir durduran polis ekipleri araçlarda kış lastiği kontrolü yaptıktan sonra uyararak gönderiyor.

Konya'da kar yağışı yeniden başladı
Konya'da kar yağışı yeniden başladı
Konya'da kar yağışı yeniden başladı

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Tragger, Polis, Konya, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Konya'da kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika


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