Konya'da Kar Yerini Ayaza Bıraktı

Konya'da kar yağışının ardındın etkisini arttıran soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Konya'da kar yağışının ardındın etkisini arttıran soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.





Kent merkezi ile ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yerini ayaza bıraktı. Sabahın erken saatlerinde dondurucu soğun etkisini en çok hissedenler yayalar ve dışarıda çalışanlar oldu.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentin birçok bölgesinde buzlanma meydana gelirken, köprülerde, tabelalarda ve evlerin çatı kenarlarında buz sarkıtları oluştu.



Şehirdeki kar manzarasını değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar ise soğuk havaya rağmen kentin en hakim tepelerinden Akyokuş Seyir Tepesi'ne çıktı.



Akyokuş Seyir Tepesi'ndeki yürüyen merdivenlerin buz ile kaplandığı gözlemlendi.



Akyokuş Seyir Tepesi'ne kar manzarasında hatıra fotoğrafı çekinmek için gelen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Hülya Dişçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya manzarasını izlemek için tepeye geldiklerini ancak havanın çok soğuk olması nedeniyle birkaç fotoğraf çekip hemen döneceklerini söyledi.



Kar topu oynamak için Akyokuş Tepesi'ne geldiklerini ifade eden 8. sınıf öğrencisi Elif Dişçi ise "Hava şu an çok soğuk. Her yer buz olmuş durumda." ifadelerini kullandı.



Konya'da soğuk havanın ileriki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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