Konya'da karantina süreleri dolan 26 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

İtalya'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen ve Konya'da yurda yerleştirilen 26 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla İtalya'dan getirilen 26 kişinin, Konya'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, AFAD ve Kızılay ekipleri ile yurttaki görevliler tarafından uğurlandı.

Vatandaşlara Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen fidanlar ise yurt yerleşkesinde toprakla buluşturuldu.

Öte yandan kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.