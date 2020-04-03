Konya'da karantinada olan mahallede sıkı önlemler - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karantina kararı verilerek sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yerleşim merkezinde yaşayan vatandaşların zorunlu temel gıda ihtiyaçları da alınan önlem ve tedbirler çerçevesinde karşılanıyor.



Beyşehir'in dış mahallelerinden Esence Mahallesinde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar sürecek uygulanmaya başlayan karantina kararı devam ediyor. Bu kapsamda, yerleşim merkezinin giriş çıkışlarını üç farklı noktadan kapatan jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında mahalleye giriş ve çıkış yapılmasına izin vermiyor. Büyükşehirlerden doğduğu topraklara gelmeye başlayan vatandaşlarla birlikte nüfusunda artış yaşanan mahallede, evlerinden sokağa çıkmalarına izin verilmeyen mahalle sakinlerinin zorunlu temel gıda ihtiyaçları ise jandarma eşliğinde alınan önlem ve tedbirler eşliğinde karşılanmaya çalışılıyor. Yerleşimde ikamet eden vatandaşlar ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını mahallede faaliyet gösteren bakkallar aracılığıyla temin ediyor. Ancak, alınan önlemler çerçevesinde haftanın üç farklı günü mahalle sakinlerine hizmet vermesi kararlaştırılan bakkallar, vatandaşların ekmek ve diğer temel ihtiyaç maddelerini evlerinin önüne kadar giderek karşılıyor. Beyşehir ilçe merkezinden ekmek ve gıda maddelerini getiren fırıncı ve diğer esnafların da alınan önlemlere titizlikle riayet etmesi dikkat çekiyor. Fırın görevlileri, jandarma ekiplerinin nöbet beklediği mahalle girişine maske takarak özel koruyucu kıyafetler giyip geliyor. Buraya naylon poşetler içerisinde getirilen ekmekler jandarma görevlilerinin nezareti altında bakkalların servis araçlarına nakledilip yerleşim merkezindeki vatandaşlara ulaştırılıyor. Beyşehir ilçesinde halen korona virüs testi pozitif çıkan aynı aileden 4 kişi bulunuyor. Bu kişiler hastanede tedavi görüyor. Vakalarla teması olduğu belirlenen kişiler de evlerinde karantinada takip ve gözetim altında bulunduruluyor, sokağa çıkmalarına izin verilmiyor. - KONYA