Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi - Son Dakika

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Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi
6 saat önce
Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.
Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi
KONYA - Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya'ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. Bugün 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:31 Kaynak: İHA
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