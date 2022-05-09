Konya'da Karayolu Trafik Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Konya'da Karayolu Trafik Haftası kutlanıyor

09.05.2022 12:16
Konya'da Karayolu Trafik Haftası kutlanıyor

Karayolu Trafik Haftası, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katıldığı açılış töreniyle başladı.

Karayolu Trafik Haftası, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katıldığı açılış töreniyle başladı.

Konya Kültür Park'taki amfi tiyatroda düzenlenen törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, polis ve jandarmaya bağlı trafik görevlilerinin kent genelinde etkin bir biçimde trafik kazalarını en aza indirmek konusunda büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Trafik kurallarına uyulması konusunda özellikle öğrencilerin çok daha fazla hassas olduklarını gözlemlediğini ifade eden Özkan, "Bizim en büyük şansımız nedir, gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu hususun farkında olması. Yani trafik kuralları nelerdir, nelere uymamız lazım, öğrenciler herkesten daha iyi biliyor. Yapılan tüm hizmetler, emniyetin yaptığı, jandarmanın yaptığı fedakarlık, büyükşehir belediyesinin yaptığı yüksek dereceli yatırımlar hepsi çokça takdiri, alkışı hak ediyor. Ancak bu farkındalık çok daha önemli bunun farkında olan öğrenciler gençlerin olması ise en büyük zenginliğimiz." dedi.

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da belediye olarak şehir içinde sürücülerin gün içinde trafikte geçirdikleri süreyi azaltabilmek için büyük bir çaba ve çalışma içinde olduklarını kaydetti.

Program, Kemal Rıdvan İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriyle devam etti.

Vali Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri, son olarak park içinde jandarma, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğünün hazırladığı standartları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Etkinliğe, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Vahdettin Özkan, Trafik Haftası, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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