Son Dakika Haberleri: Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

46 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen iş adamı İbrahim Akgül yaşamını yitirdi.

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen iş adamı İbrahim Akgül yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan iş adamı İbrahim Akgül (63), Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'ndeki evine geldi.

Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları eve gittiğinde Akgül'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akgül'ün, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:20 Kaynak: AA

Antalya, Beyşehir, Konya, Güncel
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