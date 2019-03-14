Son Dakika Haberleri: Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

49 dakika önce

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli kadın doktor, yaşamını yitirdi.

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli kadın doktor, yaşamını yitirdi.

Merkez Meram ilçesi Melikşah Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan emekli kadın doktor Türkan Eren'den (98) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine kadının yaşadığı eve giren ekipler, Eren'i hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Eren'in cesedi, cenaze aracına konularak morga gönderildi.

Evde yapılan incelemede, Eren'in sahiplendiği kedinin de aynı odada dumandan etkilenerek öldüğü belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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