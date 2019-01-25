Son Dakika Haberleri: Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

56 dakika önce

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan (33), gece mesaisini tamamladıktan sonra merkez Meram ilçesi Telafer Mahallesi 17469. Sokak'taki evine geldi.

Bir süre sonra Doğan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yatağında baygın halde bulunan Doğan, ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Abdurrahman Doğan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: AA

İşçi, Abdurrahman Doğan, Konya, Güncel
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