Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
56 dakika önce
Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
Konya
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan
(33), gece mesaisini tamamladıktan sonra merkez Meram
ilçesi Telafer
Mahallesi 17469. Sokak'taki evine geldi.
Bir süre sonra Doğan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yatağında baygın halde bulunan Doğan, ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Abdurrahman Doğan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: AA
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