Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Konya'da kaldıkları çadırda sobadan sızan gazdan zehirlenen 1'i çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda Halil Demirbaş, eşi Halime Demirbaş ve 9 yaşındaki çocuğu ile 11 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi.

Kendi imkanlarıyla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne başvuran 14 kişi tedavi altına alındı.

Gözetim altında tutulan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.