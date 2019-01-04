Son Dakika Haberleri: Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

1 saat önce

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü, System.String[]
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle Düvenci Caddesi'ndeki yaşayan Hüseyin (69) ve Dürdane Yıldız (64) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla girdiği evde çifti hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin ve Dürdane Yıldız çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Yalıhüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Düvenci, Yalıhüyük, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:30:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]