Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

Konya
'nın Yalıhüyük
ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle Düvenci
Caddesi'ndeki yaşayan Hüseyin (69) ve Dürdane Yıldız (64) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla girdiği evde çifti hareketsiz yatarken buldu.
112 Acil Servis
ekipleri, Hüseyin ve Dürdane Yıldız çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Yalıhüyük Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.