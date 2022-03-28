Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

Yenicami Mahallesi'ndeki iki katlı evlerinde Meryem Yavuz (42), çocuklarıyla sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiklerini fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızları Halime (5) ve Ganime Yavuz'un (12) gazdan zehirlendiklerini tespit etti.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve iki çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.