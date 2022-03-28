Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

28.03.2022 11:12
Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

Yenicami Mahallesi'ndeki iki katlı evlerinde Meryem Yavuz (42), çocuklarıyla sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiklerini fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızları Halime (5) ve Ganime Yavuz'un (12) gazdan zehirlendiklerini tespit etti.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve iki çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Yarım asrı aşkındır imece usulü yufka yapıyorlar Yarım asrı aşkındır imece usulü yufka yapıyorlar Seydişehir'de radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge sevenleriyle bir araya geldi Seydişehir'de radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge sevenleriyle bir araya geldi

Seydişehir, Konya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement