Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Fatma (73) ve eşi Mehmet Coşkun'un (70) evine gelen ve çifti baygın halde bulan yakınları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Eve gelen ekipler, Coşkun çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.