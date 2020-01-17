Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirilmesi - Son Dakika

Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirilmesi

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargo aracında 510 kaçak silah ve parçalarının ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargo aracında 510 kaçak silah ve parçalarının ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında, kargo şirketine ait bir araçta kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeğinin bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, M.G. ve O.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beyşehir'de dün gerçekleştirilen operasyonda, 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirilmiş, silahların sahibi olduğu öğrenilen 4 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirilmesi

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru yaşamına son verdi
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirilmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]