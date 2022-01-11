Konya'da kargoyla Hakkari'ye gönderilmek istenen yasa dışı üretim namlulara el konuldu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı üretildiği iddia edilen 100 av tüfeği namlusu ele geçirildi.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda av tüfeği namlusunun kargoyla Hakkari'ye gönderilmek istendiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Hakkari'ye gönderilmek istenirken durdurulan bir kargo aracında yaptıkları aramada, yasa dışı üretilen 100 av tüfeği namlusuna el koydu.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli B.T'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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