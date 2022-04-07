Konya'da karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Konya'da karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor

07.04.2022 14:20
Konya'da karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren 70 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren 70 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Ş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Sanığın, eşi maktul Sevil Ş'yi ateş etmek suretiyle kasten öldürdüğü, eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadesine yer verdi.

Mütalaada, sanık Turgut Ş'nin, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Turgut Ş, (70), merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde 9 Ekim 2021'de tartıştığı eşi Sevil Ş'yi (70) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Emekli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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