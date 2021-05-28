Konya'da karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aziziye Mahallesi'nde dün yaşanan olayın ardından teslim olan Savaş Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Savaş Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay

İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Savaş Ö. ile eşi Naciye Ö. arasında dün bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Savaş Ö, pompalı tüfekle eşini ayağından vurup kendisini eve kilitlemişti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Savaş Ö, jandarmaya teslim olmuştu.